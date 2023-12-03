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Андронов ответил жене Карпина по поводу сравнения матча ЦСКА - «Ростов» с игрой «Баварии»

03 Декабря 2023 • 22:40 Комментировать

Комментатор Алексей Андронов ответил жене главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарье Карпиной, которая считает, что игру между командой с берегов Дона и московским ЦСКА нужно было перенести из-за погодных условий.

Ранее Карпина в социальной сети сравнила матч ЦСКА — «Ростов» и игру между «Баварией» и «Унион Берлином», которая должна была состояться в минувшие выходные, но по итогу была перенесена из-за снегопада. 

Эксперт отметил, что он является сторонником того, чтобы «матчи проводились при любой погоде», однако с критикой Карпина он согласился 

«Кстати, никаких параллелей с «Баварией» проводить нельзя. «Баварию» отменили не просто из-за снега, а из-за транспортного коллапса. На матч просто никто не попал бы», - написал он в своём телеграм-канале. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бавария Ростов Алексей Андронов Унион Берлин Дарья Карпина ещё теги
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