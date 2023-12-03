«Ростов» не может покинуть Москву из-за погоды

В воскресенье «Ростов» потерпел поражение в гостях у ЦСКА со счётом 0:2. Рулевой «жёлто-синих» Валерий Карпин возмутился решением проводить игру в снежную погоду. Более того, специалист в интервью оскорбил организаторов, и теперь ему грозит дисквалификация.

Проблемы «Ростова» не ограничились поражением. Как сообщает «Матч ТВ», команда не может покинуть Москву - из-за снегопада аэропорты не работают.

В 2023 году «Ростов» должен провести ещё один матч Премьер-лиги – против «Ахмата». Правда, глава РПЛ Александр Алаев не исключил, что весь 18-й тур перенесут. Всё будет зависеть от погодных условий.