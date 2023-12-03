Дарья Карпина не прошла мимо того, что матч между ЦСКА и «Ростовом» не был перенесён

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья Карпина высказалась о том, что игра команды с берегов Дона против московского ЦСКА в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги не была перенесена.

В пример она поставила игру чемпионата Германии между мюнхенской «Баварии» и «Унион Берлином», которая должна была пройти в минувшие выходные, но по итогу перенесена из-за снегопада.

«Везёт же, в футбол играют люди, что-то там просчитывают», - написала Дарья Карпина в социальной сети.

Напомним, что Валерий Карпин подверг критике тех, кто принял решение проводить игру в таких условиях.