Наир Тикнизян: «А почему бы и не играть в таких погодных условиях? Мы за это получаем огромные деньги»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о погодных условиях в матче 17-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита».

Игрок сборной Армении не понимает, почему речь шла о переносе матча, ведь футболисты за это получают большие деньги и обязаны выполнять свою работу всегда с полной самоотдачей.

«Сегодня люди, которые сидели на трибуне, им было тоже не совсем хорошо в такую погоду. Поддержка от них ощущалась», - заявил Тикнизян журналистам.

Напомним, что столичный клуб одержал победу со счётом 3:1, Тикнизян смог отметиться забитым мячом — пятым в этом сезоне РПЛ.