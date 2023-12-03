Защитник «Зенита» Родригао - об условиях в матче против «Локомотива»: Я никогда не сталкивался с этим в своей карьере

Защитник питерского «Зенита» Родригао подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги московского «Локомотива» (1:3).

Бразилец отметил, что никогда не сталкивался в своей карьере с такими условиями, и хоть в Санкт-Петербурге команда тренируется на снегу, но в официальных играх совсем другая ситуация.

«Нам придется адаптироваться. Мы профессиональные игроки.

Следующая игра, как минимум, состоится на крытом стадионе.

С погодой точно будет лучше. Но нам также нужно играть лучше», - приводит слова Родригао журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Пари НН».