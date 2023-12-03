Защитник «Зенита» Родригао - об условиях в матче против «Локомотива»: Я никогда не сталкивался с этим в своей карьере

Защитник питерского «Зенита» Родригао подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги московского «Локомотива» (1:3).
Бразилец отметил, что никогда не сталкивался в своей карьере с такими условиями, и хоть в Санкт-Петербурге команда тренируется на снегу, но в официальных играх совсем другая ситуация.
«Нам придется адаптироваться. Мы профессиональные игроки.
Следующая игра, как минимум, состоится на крытом стадионе.
С погодой точно будет лучше. Но нам также нужно играть лучше», - приводит слова Родригао журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.
В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Пари НН».
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