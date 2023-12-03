​«Спартак» опустился на 7-е место в РПЛ

В воскресенье «Спартак» неудачно провёл гостевой матч Премьер-лиги против «Ахмата». Команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение в Грозном со счётом 1:2.

У «Спартака» после семнадцати игр чемпионата 27 зачётных баллов активе (восемь побед, три ничьи, шесть поражений). Прямо сейчас команда Гильермо Абаскаля занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место.

Стоит сказать, что перед началом тура «Спартак» располагался на четвёртой строчке, то есть команда опустилась.

В понедельник «Спартак» может опуститься ещё ниже – на восьмую позицию. Это произойдёт, если «Рубин» обыграет «Динамо» на выезде.