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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» опустился на 7-е место в РПЛ

03 Декабря 2023 • 21:18 Комментировать

В воскресенье «Спартак» неудачно провёл гостевой матч Премьер-лиги против «Ахмата». Команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение в Грозном со счётом 1:2.

У «Спартака» после семнадцати игр чемпионата 27 зачётных баллов активе (восемь побед, три ничьи, шесть поражений). Прямо сейчас команда Гильермо Абаскаля занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место.

Стоит сказать, что перед началом тура «Спартак» располагался на четвёртой строчке, то есть команда опустилась.

В понедельник «Спартак» может опуститься ещё ниже – на восьмую позицию. Это произойдёт, если «Рубин» обыграет «Динамо» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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