​Наумов: «Не назвал бы победу «Локомотива» случайной»

В российском футболе прошел семнадцатый тур чемпионата РПЛ, московский «Локомотив» подарил небольшую сенсацию, обыграв питерский «Зенит». Однако бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов не считает победу «Локомотива» случайной. Он считает, что одним из главных факторов стал должный настрой футболистов, несмотря на дисквалификации Дмитрия Баринова и наставника команды Михаила Галактионова.

- Я бы не сказал, что эта победа стала неожиданной. То, что Галактионов дисквалифицирован, это потеря, но не насколько фатальная. Да, ослаблен состав из-за отсутствия Баринова. Но вы посмотрите, как Миранчук сегодня вышел отлично, и Дзюба выглядел очень достойно! - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.