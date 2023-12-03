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Семак — о будущем Ренана: «Как будут предложения, будем рассматривать»

03 Декабря 2023 • 21:10 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Зенит

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем защитника Роберта Ренана.

Специалист отметил, что на сегодняшний день по поводу возможного трансфера в клуб не поступало никаких предложений.

«Он игрок нашей команды. Как будут предложения, будем рассматривать. Мы заинтересованы в том, чтобы всем было хорошо: и клубу, и игроку», - приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

Контракт 20-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

В текущем сезоне Ренан принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. 

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