Семак — о будущем Ренана: «Как будут предложения, будем рассматривать»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем защитника Роберта Ренана.

Специалист отметил, что на сегодняшний день по поводу возможного трансфера в клуб не поступало никаких предложений.

«Он игрок нашей команды. Как будут предложения, будем рассматривать. Мы заинтересованы в том, чтобы всем было хорошо: и клубу, и игроку», - приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

Контракт 20-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

В текущем сезоне Ренан принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.