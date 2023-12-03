Антон Миранчук: При такой погоде, считаю, получился хороший матч

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказался о победе над питерским «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что ему приходилось ранее играть в таких условиях (в Хабаровске), но при этом дал понять, что при таких условиях игра получилась хорошей, и, по его мнению, те, кто пришёл поддержать в такую погоду, получили удовольствие.

«Были какие-то разговоры, что может не состояться матч. Но, опять же, все настраивались на игру», - приводит слова Миранчука Sport24.

В составе «Локомотива» дублем отметился Максим Глушенков, также один гол на счету Наира Тикнизяна.