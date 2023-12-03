Тикнизян: «Зенит» для многих является раздражителем

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о питерском «Зените».

Сегодня, 3 декабря, столичный клуб на своём поле в матче 17-го тура Российской премьер-лиги на своём поле оказался сильнее команды Сергея Семака со счётом 3:1.

Игрок отметил, что команда с берегов Невы для многих является главным раздражителем, ведь все понимают, почему так происходит.

«Не скажу, что они какие-то наглые, но отношение каждого из нас к «Зениту» немножко особенное. Больше злости с нашей стороны», - приводит слова Тикнизяна Sport24.

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова дважды в этом сезоне переиграли «Зенит».