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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Для чего и для кого был сыгран «снежный» матч ЦСКА – «Ростов»

03 Декабря 2023 • 21:30 Комментировать (2)

3 декабря в Москве, в рамках 17-го тура чемпионата России ЦСКА принимал «Ростов». Всё бы ничего, вот только накануне матча на столицу обрушились осадки в виде сильнейшего снегопада. В день матча, а вернее, за несколько часов до стартового свистка стало тревожно за проведение игры. В конце концов ответственные за матч лица приняли решение начать игру, несмотря на погоду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, насколько важно было сыграть именно 3 декабря, при температуре -7 градусов по Цельсию.

Карпин против

В предматчевом интервью главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что нет смысла играть в футбол по такой погоде. Авторитетный в нашей стране специалист резонно отметил, что в снегопад будет не футбол, а «бей-беги, окружай ворота».

По первым минутам игры команды собирались играть в короткий пас, что обернулось ошибкой у ворот «Ростова» и ЦСКА вышел вперёд благодаря реализованному 11-метровому. После этого случилось то, про что говорил Карпин. Команды завершили игру в пас, особенно заметно выделялся Максим Осипенко, запуская мяч на чужую половину поля, где сражался за футбольный снаряд Егор Голенков.

Работники стадиона чистили разметку во время матча

В каком ещё чемпионате мы такое увидим? Во время матча сразу 15 работников «ВЭБ Арены» с лопатами чистили разметку у ворот Игоря Акинфеева в первом тайме. Несколько работников то же самое проделывали у ворот вратаря «Ростова» Никиты Медведева. Из интересного: во время углового, который готовился подать Даниил Уткин, по ТВ-трансляции показали, как человек с лопатой пробежался вдоль ворот Акинфеева, убирая снег с ленточки ворот. Жаль, что никто не осмелился пробежаться по центру поля, чтобы расчистить центральную ось от снега.

Каково было смотреть матч по телетрансляции

Через несколько секунд после стартового свистка матча комментатор Константин Генич в прямом эфире спросил у своего ассистента, работающего у бровки, видно ли ему мяч? На что получил положительный ответ. Сам же Генич комментировал игру из комментаторской по ТВ-трансляции. Он заявил, что ему не видно мяча, хоть он и красный. Тут можно согласиться, картинка по ТВ не смогла чётко передать изображение, что испортило просмотр «зимнего футбола».

Снегопад как оправдание?

«Ростов» является худшей командой в чемпионате России по игре в гостях. После матча с ЦСКА у южан в активе всего лишь два очка после восьми матчей и разница голов составляет -11.

Сразу после финального свистка Карпин подошёл к главному арбитру встречи Роману Шафееву и что-то сказал ему на повышенных тонах, а затем ушёл прочь.

А уже после игры Карпин дал комментарий в эфире телеканала «Матч Премьер»: «Вы что, сами ничё не видели? Что вы ерунду спрашиваете? Ни в чём не было шанса сегодня. Что тут спрашивать про футбол? О чём разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте. Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось – вот и всё. Какой футбол?! А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо? Хотя лучше назвать, как Галактионов. Что они делают? Футбол убивают? Итак в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам?» – сказал Карпин.

Что в итоге?

По завершению матча мы получили пищу для размышления. Снова возобновились разговоры о преимуществе весна-осень и почему нужно снова возвращаться к старой системе. Для Карпина после вышесказанного грозит дисквалификация до четырёх матчей. Федотов тоже заикнулся о том, что, играя по системе весна-осень, у нас бы не происходило того, что мы увидели. Остаётся только гадать состоится ли 18-й тур Российской премьер-лиги или будет перенесён на весну. Важно напомнить, что переход на осень-весна специально был рассчитан на то, что при такой погоде можно переносить игры на март!

Карпин задал 15 вопросов, вспомнил слова Галактионова и оскорбил организаторов матча с ЦСКА

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Когда хочешь, берёшь и побеждаешь: ЦСКА снежно подавил «Ростов»


 


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Валерий Карпин РПЛ ещё теги
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Комментарии (2)
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White_Shark
03 Декабря 2023 в 21:35
Судя по словам Валеры, в снегопад играл только Ростов) ЦСКА играл на какой-то другой арене)
Pilat2009
03 Декабря 2023 в 22:55
Он вообще то сказал,что не было осмысленной игры-так,снег месили да мяч пинали.У кого залетело тот и победил.Нафига мы вообще на европейскую систему проведения переходили?Летом времени навалом играть,нет будем играть в декабре
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