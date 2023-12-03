Круговой — о поражении от «Локомотива»: Все играли в одинаковых погодных условиях

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой высказался о поражении от московского «Локомотива» (1:3) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что обе команды были в одинаковых условиях, и меняться кругами надо было раньше.

«Обидно, что залетел такой мяч. Кержаков неудачно сыграл. Погода повлияла на первый гол, он получился курьезным. Сухой лист, Миша не ожидал отскока и пропустил», - приводит слова Кругового «Матч ТВ».

Напомним, что в составе победителей дублем отметился Максим Глушенков, также один мяч на счету Наира Тикнизяна, у гостей же отличился Матео Кассьерра.