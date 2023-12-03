Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении питерского «Зенита» (1:3) от московского «Локомотива» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что победа «железнодорожников» ожидалась, ведь по организации игры столичный клуб хорош, и считает, что результат игры закономерен.

«Зенит» в стране без мяса и укротил коней? Меньше слов — больше дела! Вот это девиз «Локомотива» и московского футбола!» - приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, что питерский клуб по итогам нынешнего тура уступил лидерство «Краснодару». Отставание составляет два очка.