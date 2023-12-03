​Аршавин высказался о поражении «Зенита» в Москве

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин дал комментарий после поражения команды в гостевом матче против «Локомотива» (1:3).

По мнению Аршавина, поле стадиона хорошо подготовили к матчу, несмотря на снежную погоду. Экс-игрок «Зенита» отметил, что первый гол, в котором грубо ошибся вратарь Михаил Кержаков, вряд ли бы случился в хорошую погоду. При этом Аршавин сказал, что в футболе «везёт тому, кто везёт».

«В целом «Зенит» первый тайм контролировал, даже несмотря на то, что 1:1 было. Но во втором тайме, к сожалению для нас, хорошее исполнение стандарта – и всё, после этого, мне кажется, психологически как-то «Зенит» чуть надломился и мало создавал опасности, чтобы сравнять», - цитирует Аршавина ТАСС.

Из-за этого поражения «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. На вершину же снова вернулся «Краснодар».