Тренер «Локомотива» Левин: «Погода минимально внесла свои коррективы, результат матча закономерен»

Тренер «Локомотива» Олег Левин для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Зенитом».

- Кажется, что сегодня «Локомотив» идеально адаптировался к сопернику и к погодным условиям. Как это оцениваете?

- Я думаю, что здесь погода минимально внесла свои коррективы. Мы были максимально нацелены на победу. Все установки главного тренера были выполнены, максимально дисциплинированно. Все свои лучшие качества мы постарались использовать, и это получилось. Я думаю, что результат матча закономерен.

- Можете раскрыть, что были за установки? На чем делали акцент?

- Есть свои принципы игры. Они в «Локомотиве» всегда, чтобы одерживать победу независимо от статуса матча, с кем мы играем. Поэтому максимально дисциплинированно, максимально активно. Отталкивались от своей игры.

- Первый гол Глушенкова - это случайность, ошибка вратаря, или все-таки настраивали, чтобы в таких погодных условиях попробовать и, может быть, рискнуть, так пробить, возможно, в расчете на рикошет?

- Я думаю, что выигрывает тот, кто любит рисковать.

- Было что-то такое, или это просто случайность?

- Думаю, что это выбор игрока в конкретной ситуации, который определил, где располагаются соперники.

- Очень интересно было наблюдать вообще за вашими стандартными положениями, потому что гол был забит красиво. Глушенков оказался в нужное время в нужной точке. Наверняка что-то такое готовили сегодня, и это сработало?

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- Естественно, были заготовки, и они сегодня сработали.

- Карпукас, как здоровье?

- Будем надеяться, что всё обойдётся. Сейчас врачи им занимаются, не можем дождаться обследования, и уже доктор скажет окончательный диагноз

- Вы два раза обыграли «Зенит». Для «Локомотива» прекрасные результаты в матчах с этой командой, которая является действующим чемпионом. Раскройте секрет успеха. В чем он? Потому что обыграть два раза «Зенит» за сезон - это всегда непросто.

- Я думаю, что секрет прост - в коллективе, который сейчас есть. Все объединены одной целью, и руководство, и команда, и футболисты. Поэтому и результат приходит.