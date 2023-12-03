Семак: «Можно было перенести матч на завтра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после поражения от «Локомотива» (1:3). Специалист считает, что с учётом погодных условий можно было принять решение о переносе игры на понедельник.

«Если есть возможность, лучше создать комфортные условия для футболистов и зрителей. Вместо сдвига матча можно было перенести его на завтра – по прогнозу нет снега», - сказал Семак журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что «Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата России. На вершину вырвался «Краснодар», у которого 35 баллов в активе.