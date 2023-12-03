Семак: «Отыгрываться достаточно сложно по такому полю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Локомотивом».

- Много было перестроений по ходу этого матча. Вы как будто были в поиске лучшей схемы, потому что Круговой выходил справа, потом играл слева, Эракович на правый фланг, три центральных, два центральных. Как это все можно оценить? Как вам матч?

- В целом обычный матч в таких условиях, где очень много зависело сегодня от рикошетом, каких-то стандартных ситуаций, в которых, к сожалению, не получилось у нас и привело к достаточно простым мячам. Отыгрываться достаточно сложно по такому полю, что касается средних и коротких передач. Попытались, но не так много создавали и не смогли реализовать то, что создали. Были там неплохие подходы и моменты. По перестроениям? Не совсем получилось там на правом фланге у Кругового, поэтому перевели его на более привычную позицию, лучше стал действовать. С этим связано. Перестроения? Они были в концовке. Игроки, которые у нас вышли, играли не совсем удачно, поэтому пытались варьировать теми ребятами, которые были на поле.

- Заменами вы сегодня недовольны?

- Не получилось усилить, я думаю. Оно понятно, потому что сложно выходить в такую игру по такому полю по такой погоде. Конечно, достаточно непросто. Я думаю, что замены не усилили сегодня.

- Концовка и половина первого тайма. Вы там забили и могли забить еще. Показалось, что «Зенит» себя обретает даже в этих условиях. Почему-то на второй тайм это не перенеслось.

- Старались. Действительно в первом тайме после обидного пропущенного мяча создавали моменты, забили хороший мяч. Что касается второго тайма, наверное, психологически где-то и гол подкосил, наверное, не хватало сил, было много брака во втором тайме. Отсюда такой целостной картины по второму тайму не получилось.

- Пропущенный Михаилом Кержаковым гол - понятно, что это стечение обстоятельств, такая неприятность. Но и, наверное, погода здесь тоже, потому что мяч жесткий, дубовый, холодный. Видимо, вратарь к этому был не готов?

- Не то, что не готов. Он разминался и готов был. Просто так сегодня сложилось. Скользко, наверное, мяч достаточно сложно фиксировать. Поэтому получилось, что неудачно сыграл в этом эпизоде Миша.

- У вас два матча с «Локомотивом» в этом чемпионате и два поражения. Почему не удается с этой командой сыграть на какой-то позитивный результат?

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- Я думаю, каждый год у нас такое получается. То мы «Сочи» не могли обыграть, то «Уфу» не могли обыграть, проиграли и вничью сыграли. Такое бывает периодически. До этого хорошо играли, в этом году сложнее. Я могу сказать, что с точки зрения игры в домашнем матче и сегодня результат мог быть другой. Такое случается, это футбол.

- Для вас принципиально уйти на зимнюю паузу на первом месте или на втором?

- Мы не думаем об этом. Конечно, приятно всегда, когда ты уходишь на перерыв вверху. Но нам надо решать свои вопросы, которые есть. Для того, чтобы все-таки набрать максимально возможное для нас количество очков. Будем готовиться к следующему матчу, постараемся победить и уйти на большой перерыв.