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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин объяснил, зачем в РПЛ зимние матчи

03 Декабря 2023 • 19:55 Комментировать

Известный журналист Василий Уткин присоединился к дискуссии о сроках проведения чемпионата России. После нескольких игр в снежную погоду активизировались разговоры о том, что сезон РПЛ нужно начинать пораньше, чтобы не играть в декабре. Кто-то и вовсе считает, что футбольной России нужно возвращаться к системе «весна-осень».

Уткин считает, что в РПЛ зимние матчи нужны в интересах телевизионного вещателя.

«Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на «Матч Премьер» в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков. И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В воскресенье в Премьер-лиге по снегу играли ЦСКА с «Ростовом» (2:0) и «Локомотив» с «Зенитом» (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин РПЛ
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