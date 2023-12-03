​Уткин объяснил, зачем в РПЛ зимние матчи

Известный журналист Василий Уткин присоединился к дискуссии о сроках проведения чемпионата России. После нескольких игр в снежную погоду активизировались разговоры о том, что сезон РПЛ нужно начинать пораньше, чтобы не играть в декабре. Кто-то и вовсе считает, что футбольной России нужно возвращаться к системе «весна-осень».

Уткин считает, что в РПЛ зимние матчи нужны в интересах телевизионного вещателя.

«Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на «Матч Премьер» в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков. И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В воскресенье в Премьер-лиге по снегу играли ЦСКА с «Ростовом» (2:0) и «Локомотив» с «Зенитом» (3:1).