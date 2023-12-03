Дзюба обратился к журналистам: Пока не научитесь уважать нас, мы не будем уважать вас

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба после матча 17-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (3:1) обратился к журналистам.

Форвард отметил, что пока СМИ не научатся уважать футболистов, то в ответ будет такое же отношение, ведь каждый раз начинается разговором о футболе, а затем кто-то один сделает какой-то вброс.

«Я сейчас с «Локомотивом» на «Локо ТВ» поговорю спокойненько, а вам желаю всего самого наилучшего. Я же вас не трогаю, вот и вы меня не трогайте, пожалуйста. Всем мира и добра», - заявил Дзюба.

Напомним, что Дзюба только в этом сезоне принял решение бойкотировать общение с журналистами.