Смородская: Для меня победа «Локомотива» стала неожиданностью

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о победе столичного клуба над питерским «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметила, что победа «железнодорожников» стала неожиданностью, да и игроки хорошо проявили себя.

«Молодцы, показали, на что они способны. Радует, что интрига в чемпионате сохраняется», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, что по итогам этого тура команда с берегов Невы упустила лидерство в турнирной таблице, лидером стал «Краснодар», который в этом туре переиграл «Оренбург» со счётом 2:1.