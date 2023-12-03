​Семак не видит смысла в возвращении системы «весна-осень»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Локомотива» (1:3) дал комментарий насчёт возможного возвращения к системе «весна-осень».

«Я уже говорил – не вижу разницы. Когда начинаем в марте, условия одинаковые. Когда-то нас допустят к международным соревнованиям, и нужно учитывать, что каждые два года летом проводятся чемпионаты Европы и мира, и там нужен перерыв.

Вопрос не в системе, а в том, что нужно в ручном режиме управлять матчами – двигать их, чтобы игрокам и зрителям было комфортнее», - сказал Семак на пресс-конференции.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.