​«Краснодар» ответил «Зениту» после выхода на первое место

«Краснодар» снова стал лидером Премьер-лиги. Команда Владимира Ивича обыграла «Оренбург» (2:1) и обошла «Зенит», ведь питерцы проиграли «Локомотиву» (1:3).

Когда в прошлом туре «Зенит» вырвался на вершину таблицы, то после осечки «Краснодара» пресс-служба питерского клуба опубликовала в телеграм-канале смеющийся смайл. Теперь, спустя неделю, «быки» ответили – после возвращения лидерства они опубликовали смайл с ухмылкой.

В 2023 году в Премьер-лиге осталось провести один тур. «Краснодар» будет играть на своём поле против ЦСКА (10 декабря), а «Зенит» примет «Пари НН» (9 декабря).

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