Тикнизян: Рады второй раз одержать победу над самой сильной командой чемпионат

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о победе над питерским «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок сборной Армении рад, что его команде удалось одержать победу над самой сильной российской команды второй раз в этом сезоне.

«Сегодня досконально разобрали соперника, и не дали ему ничего создать. Поле было в идеальном состоянии», - приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

«Зенит» после поражения, а также победе «Краснодара» над «Оренбургом» опустились на второе место в турнирной таблице.

В заключительном туре перед зимней паузой команда с берегов Невы сыграет против «Пари НН».