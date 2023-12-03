Баринов: «Смотреть матч «Локомотива» с «Зенитом» было тяжело»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле оказался сильнее питерского «Зенита» (3:1).
Напомним, что капитан «железнодорожников» пропускал игру из-за дисквалификации.
«Пускай говорят ребята, которые играли. Смотреть было тяжело», - приводит слова», - приводит слова Баринова «Чемпионат».
Напомним, что «Локомотив» второй раз в этом сезоне оказался сильнее команды Сергея Семака.
Подопечные Михаила Галактионова благодаря победе поднялись на седьмое место в турнирной таблице.
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