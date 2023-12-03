Тарасов рассказал, как помог «Локомотиву» обыграть «Зенит»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился комментарием после победы «красно-зелёных» над «Зенитом».

Матч 17-го тура чемпионата России завершился победой «железнодорожников» со счетом 3:1.

«Игра была хорошая. Думаю, что «Локомотиву» добавило сил, что я съездил на базу и снял там репортаж. Это им сто процентов добавило сил. Надо меня почаще звать на базу», — приводит слова Тарасова «Чемпионат».

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

В следующем туре РПЛ подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле екатеринбургский «Урал». Игра должна пройти 8 декабря.