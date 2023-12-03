Игорь Федотов рассказал, стоило ли удалять Пиняева за фол на Клаудиньо

Известный экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с участием нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в матче с «Зенитом».

Во втором тайме 19-летний футболист жестко сыграл в подкате против Клаудиньо, но получил лишь желтую карточку, что вызвало негодование у многих поклонников футбола.

«Пиняеву правильно показали желтую карточку. Тут не за что было удалять – нога у игрока «Зенита» была оторвана от газона, а у Пиняева не было додавливания и шипов», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

«Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 3:1 и временно поднялся на шестую строчку, набрав 28 очков.