​Реакция Губерниева на победу «Локомотива» над «Зенитом»

В воскресенье вечером «Локомотив» обыграл «Зенит» на своём поле со счётом 3:1. Несколько слов после победы «железнодорожников» сказал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«От души поздравляю блестящий «Локомотив» с громкой победой над сильным соперником!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На текущий момент «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги (28 очков), а «Зенит» - второе (33 очка).

В 2023 году «Локомотиву» осталось провести один матч – в пятницу, 8 декабря, команда Михаила Галактионова будет играть против «Урала» на своём поле.