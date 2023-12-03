​«Зенит» проиграл оба матча РПЛ против «Локомотива» впервые за 6 лет

В воскресенье вечером «Зенит» разочаровал армию своих болельщиков. Команда Сергея Семака проиграла «Локомотиву» (1:3), и, как следствие, пропустила «Краснодар» на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги.

В первом круге текущего чемпионата «Зенит» тоже проиграл «Локомотиву» - 1:2 дома. Стоит отметить, что питерцы дважды уступили «железнодорожникам» в рамках одного чемпионата впервые с сезона 2017/2018. Тогда «Зениту» в двух играх даже не удавалось забить – 0:3 дома, 0:1 на выезде.

В 2023 году «Зениту» осталось провести всего лишь один матч – против «Пари НН» на своём поле. Игра пройдёт 9 декабря.

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