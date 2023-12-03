«Локомотив» во второй раз обыграл «Зенит» в текущем сезоне РПЛ

В воскресенье, 3 декабря, московский «Локомотив» на своём поле одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Поединок 17-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников». Стоит сказать, что эта победа стала для «Локомотива» второй подряд над «Зенитом» в текущем сезоне РПЛ. Напомним, в первом круге подопечные Михаила Галактионова были сильнее – 2:1.

Поражение «сине-бело-голубых» от «Локомотива» сыграло на руку «Краснодару», который выиграл свой матч с «Оренбургом» (2:1) и вернулся на первую строчку чемпионата России. Отрыв «быков» от «Зенита» составляет два очка.