Снегопад, автогол и смена лидера: «Зенит» второй раз за сезон проиграл «Локомотиву»

«Локомотив» и «Зенит» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 3 декабря на стадионе «РЖД Арена».

Футбольный декабрь в Москву пришёл морозной погодой и сильной метелью. «Локомотиву» и «Зениту» даже пришлось задержаться на полчаса, чтобы поле могли расчистить. Глушенков, Пиняев и Дзюба разминались, высматривали линии, продумывали планы. И получилось очень круто. Всего лишь восьмая минута шла, когда Максим Глушенков от левого угла поля выполнил подачу на ближний край вратарской точно в Кержакова. А Максим в падении умудрился запустить мяч в собственные ворота – 1:0.

«Зенит» же взбодрился только после пропущенного гола. Поправились Вендел и Кассьерра, повлиявшие на игру очень хорошо. Постепенно питерцы перехватили инициативу, взяли мяч, территорию, стали давить соперника. Правда, первый момент появился только в середине тайма. Получил Вендел мяч на правом краю чужой штрафной бразилец, осмотрелся и пробил в дальний угол, но попал в ногу сопернику. Мяч покатился на дальнюю штангу, куда совсем чуть-чуть не успел Изидор.

Давление «Зенита» однако принесло плоды. Под конец морозного первого тайма Эракович справа вступил в борьбу, просто сбросил с плеч оппонента и выдал филигранный кросс на линию вратарской площади. Кассьерра же открылся между двух защитников, классно выпрыгнул и просто вколотил мяч в сетку – 1:1. В следующей атаке ещё и сам мог забивать Эракович. С левого края теперь прошла атака, прострел сильный на дальней штанге замыкал Страхиня, умудрившийся пробить в небеса.

В перерыве матча снег прекратился, сделав погодные условия чуть более приемлемыми. Но холод привнёс неприятных новостей – мышцу потянул Карпукас, попросивший замену. Вместо Артёма появился на поле Антон Миранчук, а через три минуты случился и второй гол «Локомотива». Родригао принял на бедро Тикнизяна перед своей штрафной площадь, а свежий Антон Миранчук выполнил подачу на ближний угол. Максим Глушенков выиграл верх и затылком смахнул мяч точно в дальний угол ворот Кержакова – 2:1.

По иронии судьбы сравнять счёт вновь могла пара Эракович – Кассьерра. Страхиня на правом краю выиграл воздух, скинув мяч на Вендела. Бразилец в свою очередь быстро отпасовал на Матео, которому нужно было опередить Лантратова и попасть в створ. С первым пунктом форвард справился, а вот со вторым не свезло. «Локо» же уповал на стандарты. Барриос завалил Миранчука у штрафной площади, сам же пострадавший исполнил стандарт, совсем чуть-чуть не попав в створ.

Но последнее слово всё-таки осталось за «Локомотивом». Дзюба на правом краю стянул ан себя внимание и мяч обработал, а потом перевёл налево, где одиноко себя чувствовал Тикнизян. Наир ударом в касание установил окончательный счёт – 3:1. «Локомотив» обыграл чемпиона и сохранил «Краснодару» лидерство, полученное полчаса назад.