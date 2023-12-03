​«Ростов» - «любимый» соперник Чалова

В воскресенье ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 2:0. Главным героем встречи в снежную погоду стал нападающий «армейцев» Фёдор Чалов, который стал автором гола и голевого паса на партнёра.

Как сообщает Opta, Чалов забил «Ростову» в Премьер-лиге больше, чем любому другому сопернику. В 13 играх чемпионата против ростовчан Фёдор записал на свой счёт девять голов.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем матче 2023 года команда Владимира Федотова сыграет против «Краснодара» на выезде. Игра запланирована на 10 декабря.