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​Бышовец – о переходе на систему «осень-весна»: «Думали о материальных вопросах»

03 Декабря 2023 • 18:39 Комментировать

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что российский футбол в своё время зря перешёл на систему «осень-весна».

«Приняв такое решение, мы, прежде всего, думали о материальных вопросах, а не об интересах футбола. С системой «осень-весна» у нас появились окна для торговли, покупки и продажи игроков. Мотивировали это тем, что мы готовимся к еврокубкам. Но где результат?» - вопрошает Бышовец, чьи слова приводит Metaratings.

Бышовец отметил, что когда чемпионат России проводился по системе «весна-осень», российские клубы имели преимущество по сравнению с европейскими командами на ранних стадиях еврокубков.

Стоит сказать, что в настоящий момент клубы Российской премьер-лиги не участвуют в еврокубках из-за санкций со стороны УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Бышовец РПЛ
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