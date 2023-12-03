​Бышовец – о переходе на систему «осень-весна»: «Думали о материальных вопросах»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что российский футбол в своё время зря перешёл на систему «осень-весна».

«Приняв такое решение, мы, прежде всего, думали о материальных вопросах, а не об интересах футбола. С системой «осень-весна» у нас появились окна для торговли, покупки и продажи игроков. Мотивировали это тем, что мы готовимся к еврокубкам. Но где результат?» - вопрошает Бышовец, чьи слова приводит Metaratings.

Бышовец отметил, что когда чемпионат России проводился по системе «весна-осень», российские клубы имели преимущество по сравнению с европейскими командами на ранних стадиях еврокубков.

Стоит сказать, что в настоящий момент клубы Российской премьер-лиги не участвуют в еврокубках из-за санкций со стороны УЕФА.