Сёмин: Можно было перенести матчи московских команд на следующий год

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о непростых погодных условиях во время московских матчей 17-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист считает, что эти поединки можно было бы перенести на следующий год.

«А вот стоит ли переходить на систему «весна-осень», от которой отказались, нужно как следует еще проанализировать», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игра между ЦСКА и «Ростовом» находилась под угрозой срыва, встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» началась с получасовой задержкой.

Завтра, 4 декабря, на «ВТБ Арене» состоится матч между «Динамо» и «Рубином».