«Локомотив» снова обыгрывает «Зенит» после удара Глушенкова

В центральном матче 17-го тура Премьер-лиги играют «Локомотив» и «Зенит». Первый тайм завершился единицами на табло после грубой ошибки Михаила Кержакова и удара Матео Кассьерры. На исходе часа игры «Локомотив» снова повел, это Антон Миранчук со штрафного прострелил к воротам, и Максим Глушенков головой пробил по неудобной для голкипера траектории - гол, 2:1.

В случае победы «Локомотив» догоняет на четвертом месте «Динамо» с ЦСКА, а вот «Зенит» откатывается на второе место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.