Хавбек «Локомотива» Карпукас получил травму в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас не смог продолжить игру 17-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

В одном из эпизодов 21-летний футболист повредил правое колено. Карпукас отказался от носилок, однако с трудом покидал поле. Стоит сказать, что буквально через несколько секунд он попросил у арбитра вернуться на поле, но спустя пару метров вновь присел на газон и уже окончательно ушел в подтрибунное помещение. Вместо Карпукаса на 57-й минуте матча на замену вышел Антон Миранчук.

Игра «Локомотива» и «Зенита» продолжается в эти минуты. Пока счет равный – 1:1. Следить за всеми событиями матча можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.