Андрей Тихонов: Не надо в декабре играть в футбол

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о возможном возвращении к проведению Российской премьер-лиги к системе «весна-осень».

Экс-игрок сборной России отметил, что не нужно игратт6в футбол зимой, ведь наша страна находится не на юге, а на севере, и не угадаешь, когда выпадет снег.

«И что делать? Есть руководство, пускай принимает решение. Нравится им такой футбол — значит, нравится. Нет — надо что-то менять», - приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 3 декабря, под угрозой переноса находился матч между ЦСКА и «Ростовом», а поединок между «Локомотивом» и «Зенита» начался на полчаса позже.