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Дьяков призвал РФС вернуться к системе «весна-осень» эксклюзив

03 Декабря 2023 • 21:45 Комментировать

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что российскому футболу пора возвращаться на систему «весна-осень».

«Я думаю и надеюсь, что компетентные органы это услышат, и я не один, кто об этом говорит. Мы играли всю жизнь, начинали в марте и заканчивали примерно в ноябре. В то время у нас ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Перешли мы на эту систему и что? Мы ничего не выиграли, это, во-первых. Во-вторых, мы просто, по сути, поменяли местами круги и отняли у себя полтора месяца лета, когда можно играть. Что мы выиграли от этого перехода, я не знаю.

Сейчас еврокубков нет, спрашивается зачем играть в декабре? Если бы у нас команды были как «Томь» или «Сибирь»? Это же невозможно, там уже в ноябре тяжело играть!» - сказал Дьяков.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Виталий Дьяков РПЛ ещё теги
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