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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпина могут дисквалифицировать

03 Декабря 2023 • 18:10 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
2:0
Ростов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может быть наказан за слова во время флеш-интервью после матча с ЦСКА. Как известно, специалист возмутился решением проводить матч при снежной погоде и даже оскорбил организаторов.  

В дисциплинарном регламенте указано, что за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча представителя клуба могут дисквалифицировать на срок от двух до четырёх матчей. Именно такое наказание грозит Карпину, а также штраф.

Напомним, что Михаила Галактионова после скандального флеш-интервью в прошлом туре дисквалифицировали на две игры РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

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Комментарии (1)
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ингерман
03 Декабря 2023 в 19:07
ай.. гуси ввсбунтавалися гасударь!.. што делать будим?
што делать - што делаць!.. фаршероваць яблаками и запечь.. А-ха-ха-ха! )))
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