​Карпина могут дисквалифицировать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может быть наказан за слова во время флеш-интервью после матча с ЦСКА. Как известно, специалист возмутился решением проводить матч при снежной погоде и даже оскорбил организаторов.

В дисциплинарном регламенте указано, что за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча представителя клуба могут дисквалифицировать на срок от двух до четырёх матчей. Именно такое наказание грозит Карпину, а также штраф.

Напомним, что Михаила Галактионова после скандального флеш-интервью в прошлом туре дисквалифицировали на две игры РПЛ.