​Карпина могут дисквалифицировать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может быть наказан за слова во время флеш-интервью после матча с ЦСКА. Как известно, специалист возмутился решением проводить матч при снежной погоде и даже оскорбил организаторов.
В дисциплинарном регламенте указано, что за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча представителя клуба могут дисквалифицировать на срок от двух до четырёх матчей. Именно такое наказание грозит Карпину, а также штраф.
Напомним, что Михаила Галактионова после скандального флеш-интервью в прошлом туре дисквалифицировали на две игры РПЛ.
што делать - што делаць!.. фаршероваць яблаками и запечь.. А-ха-ха-ха! )))
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