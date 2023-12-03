Деменко: В декабре в России в футбол играть нельзя

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о календаре Российской премьер-лиги.

Эксперт считает, что при составлении расписания нужно учитывать климатические условия, хоть появились новые стадионы, но футболистам не очень приятно играть в таких условиях, а про болельщиков вообще не хочется говорить.

«Очевидно, что первую часть сезона нужно заканчивать в ноябре, а в декабре уже играть не стоит. А вот в другое время года можно и сыграть больше туров», - приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 3 декабря, игры ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» были под угрозой срыва из-за климатических условий.