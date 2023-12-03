​Кассьерра увеличил отрыв в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье в Российской премьер-лиге проходит матч между «Локомотивом» и «Зенитом». После первого тайма на табло «РЖД Арены» горят две единицы. В составе «сине-бело-голубых» автором гола стал нападающий Матео Кассьерра, который восстановился после повреждения.

Теперь на счету Кассьерры 13 голов в текущем чемпионате России. Колумбиец упрочил лидерство в бомбардирской гонке.

Второе место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги делят Джон Кордоба из «Краснодара», Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов» и Фёдор Чалов из ЦСКА. Каждый из них имеет на своём счету 8 голов.