Червиченко — о «Сочи»: «Не факт, что вылезут из стыков, но от прямого вылета из РПЛ уйдут»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах «Сочи» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что у сочинской команды всё не так плохо с финансами, к тому же не проблем с оргресурсами, и он уверен, что во время зимней паузы будут определённые корректировки.

«Вполне возможно, что вылезут. Не факт, что вылезут из стыков, но от прямого вылета из РПЛ уйдут», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что за тур перед зимней паузой «Сочи» замыкают турнирную таблицу, имея в своём активе десять баллов.