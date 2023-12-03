Самедов не видит смысла в переходе на систему «весна-осень»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос о том, стоит ли РПЛ возвращаться на систему «весна-осень».

«Насколько я помню, мы в любом случае заканчивали играть либо в конце ноября, либо в начале декабря. Плюс-минус, ситуация такая же была. Это все же аномалия погоды, такие регионы, ничего с этим не поделаешь», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, крыши на стадионах были бы спасением в таких ситуациях, потому что матч между ЦСКА и «Ростовом» — это не футбол.

Напомним, «армейцы» обыграли «Ростов» (2:0) в 17-м туре чемпионата России. Матч проходил в сложных погодных условиях при сильном снегопаде.