Кассьерра сравнял счёт в матче с «Локомотивом»

«Локомотив» почти тайм вёл в счёте в матче с «Зенитом» в главном матче дня. В самом начале игры после подачи углового Михаил Кержаков упустил мяч за ленточку ворот. Но перед уходом команд на перерыв коллектив Сергея Семака сравнял счет. Страхинья Эракович прошел Александр Сильянова и набросил мяч к линии вратарской, откуда Матео Кассьерра здорово переправил его в сетку ворот соперника.

На табло 1:1, «Зенит» вернулся на чистое первое место, а противник идет седьмым. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.