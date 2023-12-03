Игрок «Ростова» Уткин: Полностью согласен с Карпиным, в футбол нельзя играть в такую погоду

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА, в котором команда с берегов Дона потерпела со счётом 0:2.

Игрок отметил, что в такую погоду невозможно было играть, но немного помог красный мяч, хотя поля не было видно все равно.

«Полностью согласен, в футбол нельзя играть в такую погоду. Надо переносить. Куда? У нас нет еврокубков. Зачем играть сейчас», - приводит слова Уткина «Матч ТВ».

Напомним, что в составе столичного клуба отличились Фёдор Чалов, который удачно исполнил 11-метровый удар, и Виктор Мендес.