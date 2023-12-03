Судья прерывал матч «Локомотив» - «Зенит» для расчистки снега

В воскресенье вечером «Локомотив» и «Зенит» проводят матч семнадцатого тура Российской премьер-лиги. Ближе к исходу получаса игрового времени арбитр Алексей Сухой дал свисток на небольшой технический перерыв. Он понадобился, чтобы работники стадиона произвели расчистку поля от снега, а также освежили линии разметки. В скором времени игра продолжилась.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult. «Железнодорожникам» в игре против чемпиона последних лет удалось быстро открыть счёт.