Дьяков — о матче ЦСКА – «Ростов»: «Это не футбол»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился комментарием после матча 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов», который прошёл в снегопад.

Игра завершилась победой «армейского» коллектива со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

После финального свистка наставник «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал тех, кто принял решение проводить матч в такую погоду.

«Понятно, что обе команды в равных условиях, но я отчасти с Карпиным в чем-то соглашусь. Играть в это время года совсем не правильно. То, что выиграл ЦСКА – ну это не футбол», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА будет играть с «Краснодаром», а «Ростову» предстоит встретиться с «Ахматом».