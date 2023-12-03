​Алдонин советует строить крыши на стадионах в России

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался по поводу проведения матчей чемпионата России в условиях снегопада. По словам экс-игрока сборной России, решением проблемы могли бы стать крыши на стадионах.

«Даже по системе «весна-осень» периодически играли такие снежные матчи. Можно только посоветовать строить крыши. У нас достаточно северная страна. Все туры летом ты не сыграешь», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье в снежных условиях ЦСКА на своём поле обыграл «Ростов» со счётом 2:0. На текущий момент «армейцы» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

В чемпионате России в 2023 году после текущего пройдёт ещё один тур.