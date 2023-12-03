Обляков — о словах Карпина: «Мне сказали играть — я буду играть и получать удовольствие»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о словах главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который раскритиковал решение о проведении матче 17-го тура Российской премьер-лиги в таких погодных условиях.

Игрок сборной России отметил, что это личное мнение наставника.

«Мне сказали играть — я буду играть и получать удовольствие. Выходил с мыслью, что в детстве когда-то играл на снегу и здесь попробую», - приводит слова Облякова «Чемпионат».

Напомним, что «армейцы» одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Фёдора Чалова с 11-метровой отметки и Виктора Мендеса