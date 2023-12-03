Чалов: Могу сказать по этой игре, что очень важно, что победили и не пропустили

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле оказался сильнее «Ростова» (2:0).

Форвард отметил, что по такой игре было важно одержать победу, при этом не пропустив, и это было очень значимо для его команды.

«Сыграли на ноль и с хорошим настроением едем готовиться к «Краснодару», - приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, что Чалов стал автором первого гола, удачно исполнив 11-метровый удар.

ЦСКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков.