Семак безусловно бы перенёс матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Первый и самый простой вопрос: как вообще в такую погоду играть в футбол? Можно ли в такую погоду играть в футбол?

- Я думаю, зимний футбол. В любых условиях можно играть, и по грязи. Поэтому, думаю, можно. Вопрос: как?

- И как сегодня «Зенит» будет играть в таких условиях?

- Как все в таких условиях. Естественно, это борьба, длинные передачи. Тут мяч вряд ли будет катиться, чтобы как-то его контролировать. Поэтому максимально просто, максимально много борьбы.

- Можно сказать, что такие условия уравнивают шансы команд?

- Конечно.

- Кассьерра в стартовом составе. Какое-то время он пропустил. Я думаю, что была дилемма в таких погодных условиях после повреждения, и вообще, наверное, есть страхи за игроков сегодня?

- Конечно, у нас и Ваня Сергеев чувствует недомогание, поэтому он не готов на 100%. Поэтому у нас в этом отношении действительно была дилемма, но насколько хватит, настолько и хватит, а дальше посмотрим, кто выйдет.

- Если бы сейчас предложили матч перенести, вы бы согласились?

- Безусловно.